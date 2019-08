Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO VIA CSRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA NETTUNENSE TRA VIA DEL CINEMA E VIA DEGLI ABRUZZI NELLE DUE DIREZIONI

RIMAMENDO AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI E VIA FANCIULLA D’ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

