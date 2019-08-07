Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR
IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO SULLA VIA LAURENTINA SI STA IN CODA AD ARDEA TRA VIA APRILIANA E VIA SANTA MARINA IN DIREZIONE APRILIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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