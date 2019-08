Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR

IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA VIA LAURENTINA SI STA IN CODA AD ARDEA TRA VIA APRILIANA E VIA SANTA MARINA IN DIREZIONE APRILIA

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral