Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI
PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA TIBERINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STRADA PROVINCIALE CAPENA E SANTA MARTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA VIA DELLA STORTA E VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA RALLENTAMENTI IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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