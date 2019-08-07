Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PROVINCIALE BRACCIANESE E LA STORTA IN DIREZIONE VITERBO
SULLA STRADA BRACCIANESE INCICDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA LOMBARDIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA
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