Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PROVINCIALE BRACCIANESE E LA STORTA IN DIREZIONE VITERBO

SULLA STRADA BRACCIANESE INCICDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA LOMBARDIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA

Servizio fornito da Astral