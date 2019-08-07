Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SUD TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SCAURI, FORMIA ITRI E FONDI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI RALLENTAMENTI TRA CECCANO E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
INFINE SULLA 155 VIA PER FIUGGI SI STA IN CODA TRA VIA RETTìFILO E VIALE DELLO SPORT NEI DUE SENSI DI MARCIA
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