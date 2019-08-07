Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E IL BIVIO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA ROMA FIUMICINO ULTERIORI CODE SONO PRESENTI NELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: FINO AL 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA; NELLA TRATTA INTERESSATA SONO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TRA TERMINI-SAN GIOVANNI E ANAGNINA, E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI; SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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