Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 16:30

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ROMA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE;

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;

A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;

SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA;

