Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 17:45

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA MA RESTANO DISAGI CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLE LINEE ROMA FIUMICINO E ROMA GROSSETO IN DIREZIONE DI ROMA OSTIENSE, QUI PER GUASTO TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN’AUTO E UN CAMION E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI;

PROBLEMI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE GALERIA E PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO;

INFINE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;

