Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 18:20

SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE;

CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE INVECE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE E’ STATO DOMATO L’INCENDIO AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONTE GALERIA E PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO;

