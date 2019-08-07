Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA CASSIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO;
SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA;
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: FINO AL 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA; NELLA TRATTA INTERESSATA SONO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TRA TERMINI-SAN GIOVANNI E ANAGNINA, E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI; SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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