Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA CASSIA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO;

CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLE LINEE ROMA VELLETRI E ROMA CASSINO PROSEGUONO GLI INTERVENTI TECNICI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL’INCENDIO DIVAMPATO NEL PRIMO POMERIGGIO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI, RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral