Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 16:30

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO, ORA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DI VALLERANO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

INCENDIO DOMATO ANCHE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA PONZANO-ROMANO E MAGLIANO-SABINA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO

TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

AL VIA DOMANI SABATO 8 AGOSTO

I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI,

LA LINEA B DELLA METROPOLITANA SARÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA. I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4.

REGOLARE IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E I CAPOLINEA DI REBIBBIA/IONIO RESTERÀ REGOLARE.

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 23 AGOSTO

