Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 19:45

di - 07 Agosto 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    DISAGI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO PER UN INCENDIO, CODE TRA VIA OSTIENSE E VIA ISACCO NEWTON, NELLE DUE DIREZIONI
    SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA
    DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, DOVE PER UN INCIDNETE CI SONO CODE DA SAN CESAREO A COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI
    DISAGI ANCHE SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN SENSIBILE DIMINUZIONE TRA CASALE ROSA E TUFETTO, VERSO LATINA
    MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTERESSANO LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE, LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA SOSPESA E’ STATA RIPRISTINATA TRA CEPRANO E CASSINO
    I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 80 MINUTI

    SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A LANUVIO

    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO APPUNAMENTO
    A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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