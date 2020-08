Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

DISAGI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO PER UN INCENDIO, CODE TRA VIA OSTIENSE E VIA ISACCO NEWTON, NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA

DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, DOVE PER UN INCIDNETE CI SONO CODE DA SAN CESAREO A COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI

DISAGI ANCHE SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN SENSIBILE DIMINUZIONE TRA CASALE ROSA E TUFETTO, VERSO LATINA

MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTERESSANO LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE, LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA SOSPESA E’ STATA RIPRISTINATA TRA CEPRANO E CASSINO

I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 80 MINUTI

SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A LANUVIO

