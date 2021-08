Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 AUTOVETTURE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FROSINONE E CEPRANO,:

PASSIAMO CANTIERI ATTIVI, SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA: FINO A DOMANI 8 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO; SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVA LA LINEA BUS NAVETTA RV16. SERVIZIO REGOLARE TRA SAXA RUBRA E VITERBO.

