Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PROSEGUE L’ESODO ESTIVO, CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; PER LIMITARE I DISAGI, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI FINO ALLE 22.00 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE;
INIZIAMO DALLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST FINO AL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI; SULLA STESSA A1 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA GUIDONIA MONTECELIO FINO A VALMONTONE VERSO NAPOLI; SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DAL CASELLO AUTOSTRADALE IN USCITA; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA ANAGNI E FROSINONE E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CASSINO;
INFINE UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI APRILIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA CAMPOVERDE E GENIO CIVILE IN DIREZIONE ROMA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral