Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PROSEGUE L’ESODO ESTIVO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A1 TRATTO FIRENZE-ROMA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIANO ROMANO E PONZANO DIREZIONE FIRENZE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, CON CODE A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST FINO A CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TIVOLI; CI SPOSTIAMO SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA GUIDONIA MONTECELIO FINO A VALMONTONE VERSO NAPOLI; DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DEL RACCORDO ANULARE FINO A SAN CESAREO; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA ANAGNI E FROSINONE E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CASSINO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; IN CHIUSURA, SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO RICORDIAMO CHE PER LIMITARE I DISAGI, ANCHE OGGI FINO ALLE 22.00 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral