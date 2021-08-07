Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BUONSERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DELLA SITUAZIONE LUNGO LE PRINCIPALI AUTOSTRADE, DOVE PROSEGUE L’ESODO ESTIVO IN USCITA DALLA CITTA’;
SULLA A1 TRATTO ROMA-NAPOLI PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LA A24 ROMA-TERAMO A VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI;
A1 FIRENZE ROMA CODE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE ROMA
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO RICORDIAMO CHE PER LIMITARE I DISAGI, ANCHE OGGI FINO ALLE 22.00 SULLA RETE AUTOSTRADALE E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE;
IN CHIUSURA,PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL4 ROMA VELLETRI, IL TRAFFICO È SOSPESO PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA TRA LANUVIO E VELLETRI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral