Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2022 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SI INTENSIFICANO I RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTMANETI A TRATTI TRA SPERLONGIA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE A FORMIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DOMIZIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN ENTRAMBI I CASI ALTEZZA SAN PIETRO IN DIREZIONE FORMIA

PRIMI RALLENTAMENTI ANVCHE SULL’AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTANTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. FREQUESTA TRENI OGNI 21 MINUTI

INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.

DA FEDERICO DI LERNIA E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

