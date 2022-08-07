Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2022 ore 09:30

di - 07 Agosto 2022 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SI INTENSIFICANO I RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTMANETI A TRATTI TRA SPERLONGIA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI
    SEMPRE A FORMIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DOMIZIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN ENTRAMBI I CASI ALTEZZA SAN PIETRO IN DIREZIONE FORMIA
    PRIMI RALLENTAMENTI ANVCHE SULL’AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTANTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. FREQUESTA TRENI OGNI 21 MINUTI
    INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
    DA FEDERICO DI LERNIA E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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