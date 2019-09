Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI ROMA, CONTINUANDO SULLA ROMA NAPOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI L’A24 E L’USCITA DI GUIDONIA VERSO FIRENZE

INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA.

CI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI

IN DIREZIONE DI RIETI AL MOMENTO SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SANTA COLOMBA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.

IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS

INFINE QUESTA SERA A ROMA DALLE 21,30 AL CIRCO MASSIMO IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI,

DALLE 14 DI OGGI E FINO ALLE 5 DI DOMENICA MATTINA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E IN VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.

PREVISTA LA DEVIAZIONE DELLE LINEE DI BUS 81, 118, 160, 628, 715 E C3. INOLTRE, DALLE 23, POSSIBILE CHIUSURA PER LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA METROB

