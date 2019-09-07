Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 08 :20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI ROMA, ORA TRAFFICO SCORREVOLE
RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA SALARIA.
ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA RESTANO RALLENTAMENTI NELLE ZONE DI MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI
A ROMA RESTA CHIUSA PER FRANA L’SP49A POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI è SOSPESA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PRENESTINA
SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
INFINE QUESTA SERA A ROMA DALLE 21,30 AL CIRCO MASSIMO IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI,
DALLE 14 DI OGGI E FINO ALLE 5 DI DOMENICA MATTINA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, E ZONE LIMITROFE
PER EFFETTO DEVIANO LE LINEE DI BUS 81, 118, 160, 628, 715 E C3. INOLTRE, DALLE 23, POSSIBILE CHIUSURA PER LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA METROB
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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