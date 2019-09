Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI

ATTENZIONE AL VIOLENTO TEMPORALE SULLA ROMA TARQUINIA, PIOGGIA MOLTO INTENSA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’ALLACCIAMENTO ALL STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI

SULLA CASSIA SI RALLENTA NEL VITERBESE TRA BOTTE E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI

A ROMA RESTA CHIUSA PER FRANA L’SP49A POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEI TRENI A ROMA PRENESTINA.

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA FL2, ROMA – TIVOLI, CON CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO A ROMA PRENESTINA O ATTESTATI A ROMA TIBURTINA PER I TRENI DIRETTI A ROMA TERMINI.

SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.

IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral