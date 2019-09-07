Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI
ATTENZIONE AL VIOLENTO TEMPORALE SULLA ROMA TARQUINIA, PIOGGIA MOLTO INTENSA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’ALLACCIAMENTO ALL STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI
SULLA CASSIA SI RALLENTA NEL VITERBESE TRA BOTTE E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI
A ROMA RESTA CHIUSA PER FRANA L’SP49A POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEI TRENI A ROMA PRENESTINA.
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA FL2, ROMA – TIVOLI, CON CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO A ROMA PRENESTINA O ATTESTATI A ROMA TIBURTINA PER I TRENI DIRETTI A ROMA TERMINI.
SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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