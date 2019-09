Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 10 :20 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ALLA CAPITALE

RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA A TORLUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA DEI PLATANI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA

SI RALLENTA NEL VITERBESE SEMPRE SULLA CASSIA TRA BOTTE E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI È IN VIA DI NORMALIZZAZZIONE, MENTRE

È RALLENTATA LA ROMA FIRENZE PER PROBLEMI TECNICI A CAPENA. RITARDI REGISTRATI FINO A 20 MINUTI

SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.

IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS

