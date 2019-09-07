Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 11 :20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE VERSO POMEZIA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO
TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA SULLA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA DA VIA DEI CASTELLI ROMANI A LARGO STRAMPELLI IN ENTRATA A GROTTAFERRATA
INCOLONNAMENTIA NCHE SU VIALE VITTORIO VENETO
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A GENZANO
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE A CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE VERSO LA CAPITALE PER PROBLEMI TECNICI A CAPENA. RITARDI REGISTRATI FINO A 60 MINUTI
SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE DELLA METRO.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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