Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PE RINCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA, TRAFFICO SULLA CORSIA DI SORPASSO. IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE VERSO POMEZIA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO
CODE VERSO OSTIA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA
TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA SULLA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA IN ENTRATA A GROTTAFERRATA
INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIALE VITTORIO VENETO
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VELLETRI, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI AD ARICCIA PER LA CHIUSURA DELL’APPIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 69SIMA SAGRA DELLA PORCHETTA.
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE A CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE VERSO LA CAPITALE PER PROBLEMI TECNICI A CAPENA. RITARDI REGISTRATI FINO A 40 MINUTI
SEMPRE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO OGGI E DOMANI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARà INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE DELLA METRO.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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