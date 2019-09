Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 ALESSIO CONTI

A ROMA

SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA, TRAFFICO SCORREVOLE

CODE PER INCIDENTE, INVECE, SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI

VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA

TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI:

SI STA IN CODA IN ENTRATA A GROTTAFERRATA SU PIAZZALE STRAMPELLI

SULL’APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VELLETRI, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI AD ARICCIA PER LA CHIUSURA DELL’APPIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 69SIMA SAGRA DELLA PORCHETTA.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE

RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE DELLA METRO.

IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS

INFINE QUESTA SERA A ROMA DALLE 21,30 AL CIRCO MASSIMO IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI,

DALLE 14 DI OGGI E FINO ALLE 5 DI DOMENICA MATTINA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, E ZONE LIMITROFE.

PREVISTA ANCHE LA DEVIAZIONE DELLE LINNE BUS DI ZONA

E, DALLE 23, POSSIBILE CHIUSURA PER LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA METROB

