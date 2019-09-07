Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA, TRAFFICO SCORREVOLE
CODE PER INCIDENTE, INVECE, SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI
VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA
TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI:
SI STA IN CODA IN ENTRATA A GROTTAFERRATA SU PIAZZALE STRAMPELLI
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VELLETRI, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI AD ARICCIA PER LA CHIUSURA DELL’APPIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 69SIMA SAGRA DELLA PORCHETTA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE
RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE DELLA METRO.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARà SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
INFINE QUESTA SERA A ROMA DALLE 21,30 AL CIRCO MASSIMO IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI,
DALLE 14 DI OGGI E FINO ALLE 5 DI DOMENICA MATTINA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, E ZONE LIMITROFE.
PREVISTA ANCHE LA DEVIAZIONE DELLE LINNE BUS DI ZONA
E, DALLE 23, POSSIBILE CHIUSURA PER LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA METROB
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DA ALESSIO CONTI PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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