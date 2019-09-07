Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
AL VIA OGGI LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
A PARTIRE DA LUNEDI’ PROSSIMO NELLE ORE SERALI, DALLE ORE 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, I TRENI SONO SOSTITUITA DA BUS
IL TERMINE DI QUESTA PRIMA FASE E’ PREVISTO PER IL 7 DICEMBRE PROSSIMO
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER GLI EVENTI
C’E’ ATTESA PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA DEIGIORNALISTI
CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
DEVIATE DALLE 15.00 DI OGGI I BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
PREVISTA DALLE 23.00 ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA
I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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