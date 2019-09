Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DDEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA

E SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI QUARTICCIOLO

IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI

ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE

SULLE LINEE DI TRENITALIA FL1 ROMA-ORTE

FL3 ROMA-VITERBO ED FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA

GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE LA METROPOLITANA NEL TRATTO INTERROTTO

MENTRE IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS TERMINI-FIUMICINO AEROPORTO SI SVOLGE SU BUS

PER GLI EVENTI

C’E’ ATTESA PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA DEIGIORNALISTI

CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE

DEVIATE DALLE 15.00 DI OGGI I BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

PREVISTA DALLE 23.00 ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA

I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral