Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DDEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA
E SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI QUARTICCIOLO
IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI
ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE
SULLE LINEE DI TRENITALIA FL1 ROMA-ORTE
FL3 ROMA-VITERBO ED FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA
GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE LA METROPOLITANA NEL TRATTO INTERROTTO
MENTRE IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS TERMINI-FIUMICINO AEROPORTO SI SVOLGE SU BUS
PER GLI EVENTI
C’E’ ATTESA PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA DEIGIORNALISTI
CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
DEVIATE DALLE 15.00 DI OGGI I BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
PREVISTA DALLE 23.00 ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA
I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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