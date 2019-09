Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO

SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI

LE ALTRE NOTIZIE

NELL’AMBITO DEI LAVORI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

DA MARTEDI’ 10 A VENERDI 14 SETTEMBRE,

PER CONSENTIRE L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FONOASSORBENTI

IN FASCIA ORARIA 22-06

RIMARRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA

A SECONDA DELLE ESIGENZE DI LAVORAZIONE

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ALLA PAGINA DEDICATA

ANCORA LAVORI

DI MANUTENZIONE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SONO IN PROGRAMMA TRA LE 21.00 E LE 06.00

A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI MARTEDI’10 SETTEMBRE

E FINO A VENERDI’ 13 SETTEMBRE

PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO

LA GALLERIA PITTALUGA, SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO PORTONACCIO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral