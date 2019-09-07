Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO
SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
LE ALTRE NOTIZIE
NELL’AMBITO DEI LAVORI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DA MARTEDI’ 10 A VENERDI 14 SETTEMBRE,
PER CONSENTIRE L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FONOASSORBENTI
IN FASCIA ORARIA 22-06
RIMARRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA
A SECONDA DELLE ESIGENZE DI LAVORAZIONE
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ALLA PAGINA DEDICATA
ANCORA LAVORI
DI MANUTENZIONE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SONO IN PROGRAMMA TRA LE 21.00 E LE 06.00
A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI MARTEDI’10 SETTEMBRE
E FINO A VENERDI’ 13 SETTEMBRE
PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO
LA GALLERIA PITTALUGA, SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO PORTONACCIO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral