Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIOPNE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA DEL MARE CODE DA VIA DEI ROMAGNOLI A VIA PONTINA
E PROPRIO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI
ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE
SULLE LINEE DI TRENITALIA FL1 ROMA-ORTE
FL3 ROMA-VITERBO ED FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA
GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE LA METROPOLITANA NEL TRATTO INTERROTTO
MENTRE IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS TERMINI-FIUMICINO AEROPORTO SI SVOLGE SU BUS
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral