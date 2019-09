Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

SULLA DIRAMAZIOPNE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA DEL MARE CODE DA VIA DEI ROMAGNOLI A VIA PONTINA

E PROPRIO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI E DOMANI PER LAVORI PROGRAMMATI

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI

ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE

SULLE LINEE DI TRENITALIA FL1 ROMA-ORTE

FL3 ROMA-VITERBO ED FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA

GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE LA METROPOLITANA NEL TRATTO INTERROTTO

MENTRE IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS TERMINI-FIUMICINO AEROPORTO SI SVOLGE SU BUS

