Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE
IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA
CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, TRA CASILINA E APPIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA
ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO
RICORDIAMO
RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE POLENSE, TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, A CAUSA DI UNA FRANA
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, PER RIENTRARE SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
AL VIA OGGI LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
A PARTIRE DA LUNEDI’ PROSSIMO NELLE ORE SERALI, DALLE 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS
IL TERMINE DI QUESTA PRIMA FASE PREVISTO PER IL 7 DICEMBRE PROSSIMO
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER GLI EVENTI
ULTIMA TAPPA A ROMA DEL TOUR ESTIVO
QUESTA SERA I THEGIORNALISTI NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO
CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
I BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA DEVIANO SU PERCORSI AL TERNATIVI
PREVISTA DALLE 23.00 ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA
ERA L’ULTIA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
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