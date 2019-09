Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE

IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA

CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, TRA CASILINA E APPIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA

ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO

RICORDIAMO

RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE POLENSE, TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, A CAUSA DI UNA FRANA

I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, PER RIENTRARE SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

AL VIA OGGI LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO

A PARTIRE DA LUNEDI’ PROSSIMO NELLE ORE SERALI, DALLE 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS

IL TERMINE DI QUESTA PRIMA FASE PREVISTO PER IL 7 DICEMBRE PROSSIMO

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

PER GLI EVENTI

ULTIMA TAPPA A ROMA DEL TOUR ESTIVO

QUESTA SERA I THEGIORNALISTI NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO

CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE

I BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA DEVIANO SU PERCORSI AL TERNATIVI

PREVISTA DALLE 23.00 ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA

ERA L’ULTIA NOTIZIA

