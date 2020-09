Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE.

PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA SUL RACCORDO TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E TOMBA DI NERONE, SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.

SULLA PONTINA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. IL RIPRISTINO È PREVISTO PER MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral