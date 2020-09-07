Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E PRENESTINA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE TRA CASILINA E PRENESTINA, RACCOMANDIAMO PRUDENZA.
CI SONO DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE UN SECONDO INCIDENTE STA PRO VOCANDO CODE TRA CASALE ROSA E APRILIANA VERSO LATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRASPORTO FERROVIARIO
PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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