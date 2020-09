Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

VEDIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, UN INCIDEENTE STA PROVOCANDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO.

TRASPORTO FERROVIARIO

PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral