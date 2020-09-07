Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
VEDIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, UN INCIDEENTE STA PROVOCANDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO.
TRASPORTO FERROVIARIO
PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral