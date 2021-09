Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2021 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DELL’ANELLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, LA SITUAZIONE ANALOGA, IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO TRA LA CASSIA BIS E LA NOMENTANA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA L’ALLACCIO CON LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA;

SULLA MONTI LEPINI UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROTONDO PRESSO SEZZE;

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA.

UNO SGUARDO AI LAVORI: AL VIA DOMANI, MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA, SIAMO TRA VILLA LATINA E PICINISCO E ALL’ALTEZZA DI VALLEROTONDA, DOVE SARA’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO.

