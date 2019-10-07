Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E ARDEATINA;
RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA;
IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO;
A SUD DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA PONTINA, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:
STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE ALLA NORMALITÀ , LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA – FIRENZE, IN SEGUITO A PROBLEMI TECNICI FRA GALLESE E CAPENA.
I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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