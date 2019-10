Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E ARDEATINA;

RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA;

IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA;

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO;

A SUD DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA PONTINA, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:

STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE ALLA NORMALITÀ , LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA – FIRENZE, IN SEGUITO A PROBLEMI TECNICI FRA GALLESE E CAPENA.

I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

