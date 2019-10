Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO IN SOSTANZIALE AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE;

RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E BIVIO PER LA A 24 ROMA-TERAMO;

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA;

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO;

SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;

A SUD DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

VERSO LA CAPITALE, CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E IL GRA;

PER L’ALTA VELOCITA’

PER UN GUASTO TENCNICO TRA LE LOCALITÀ DI SETTEBAGNI E GALLESE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA – FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE. I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO.

