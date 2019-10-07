Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO IN SOSTANZIALE AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE;
RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E BIVIO PER LA A 24 ROMA-TERAMO;
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA;
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO;
SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
VERSO LA CAPITALE, CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E IL GRA;
PER L’ALTA VELOCITA’
PER UN GUASTO TENCNICO TRA LE LOCALITÀ DI SETTEBAGNI E GALLESE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA – FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE. I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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