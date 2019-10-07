Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN PRIMO PIANO,
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE ROMA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN FILA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GREGNA SANT’ANDREA;
RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E BIVIO PER LA A 24 ROMA-TERAMO;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E LA VIA DEL MARE.
PIU’ AVANTI, SEMPRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA APPIA E CASILINA, E TRA PRENESTINA E TIBURTINA ;
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
IN DIREZIONE OPPOSTA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO CODE DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;
SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE,
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;
PER L’ALTA VELOCITA’
SULLA LINEA ROMA – FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO, PER UN GUASTO TENCNICO TRA LE LOCALITÀ DI SETTEBAGNI E GALLESE I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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