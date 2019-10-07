Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO
SUL RACCORDO ANULARE DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE;
IN INTERNA, CODE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 ROMA FIUMICINO;
IN ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA A24 ROMA-TERAMO;
SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE PRECEDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE ROMA;
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
IN DIREZIONE OPPOSTA, SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;
SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE,
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;
PER L’ALTA VELOCITA’
STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE ALLA NORMALITA’ LA LINEA ROMA-FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE, IN SEGUITO AD UN GUASTO TENCNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI. I TRENI HANNO REGISTRATO UN RITARDO DI 40 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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