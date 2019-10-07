Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO;
INZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE;
IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 ROMA FIUMICINO;
IN ESTERNA, LE CODE PARTONO DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLA A24 ROMA-TERAMO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
IN DIREZIONE OPPOSTA, SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;
SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, SI STA IN FILA TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE,
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;
PER L’ALTA VELOCITA’
IN PROGRESSIVA RIPRESA LA LINEA ROMA-FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE, IN SEGUITO AD UN GUASTO TENCNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI. I TRENI HANNO REGISTRATO UN RITARDO DI 40 MINUTI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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