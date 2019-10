Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO;

INZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE;

IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 ROMA FIUMICINO;

IN ESTERNA, LE CODE PARTONO DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLA A24 ROMA-TERAMO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

IN DIREZIONE OPPOSTA, SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;

SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, SI STA IN FILA TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO;

A SUD DELLA CAPITALE,

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;

PER L’ALTA VELOCITA’

IN PROGRESSIVA RIPRESA LA LINEA ROMA-FIRENZE:, IN DIREZIONE FIRENZE, IN SEGUITO AD UN GUASTO TENCNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI. I TRENI HANNO REGISTRATO UN RITARDO DI 40 MINUTI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral