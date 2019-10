Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO

SULLA A1 ROMA-NAPOLI SI SEGNALANO CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO ANCORA DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE;

IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 ROMA FIUMICINO;

IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLA A24 ROMA-TERAMO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

IN DIREZIONE OPPOSTA, SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;

IN DIREZIONE CENTRO, CODE SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON;

A SUD DELLA CAPITALE,

SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;

PASSIAMO AL TRASPORTO VIA MARE

A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LA PARTENZA DEL COLLEGAMENTO VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 15.00 E’ STATA ANTICIPATA ALLE ORE 12.30;

