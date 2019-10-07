Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI SI SEGNALANO CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO ANCORA DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE;
IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 ROMA FIUMICINO;
IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLA A24 ROMA-TERAMO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
IN DIREZIONE OPPOSTA, SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA DA TORRENOVA IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE;
IN DIREZIONE CENTRO, CODE SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA – FIUMICINO, TRA PONTE GALERIA E VIA ISACCO NEWTON;
A SUD DELLA CAPITALE,
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA;
PASSIAMO AL TRASPORTO VIA MARE
A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LA PARTENZA DEL COLLEGAMENTO VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 15.00 E’ STATA ANTICIPATA ALLE ORE 12.30;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTOAL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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