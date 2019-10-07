Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE;
IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA;
IN CARREGGIATA ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.
SEMPRE VERSO IL CENTRO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO VIA MARE
A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO LA PARTENZA DEL COLLEGAMENTO VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 15.00 E’ STATA ANTICIPATA ALLE ORE 12.30
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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