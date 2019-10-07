Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
PROSEGUONO LE CODE CAUSA LAVORI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, NEL TRATTO TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN CARREGGIATA ESTERNA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.
DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI.
SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA CASILINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO, TRA VIA GRANITI E VIA DI VERMICINO, NELLE DUE DIREZIONI.
CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE SULLA VIA APPIA, IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, PASSIAMO ALLA NETTUNENSE DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PAVONA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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