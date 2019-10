Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

PROSEGUONO LE CODE CAUSA LAVORI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, NEL TRATTO TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN CARREGGIATA ESTERNA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.

DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI.

SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

SULLA CASILINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO, TRA VIA GRANITI E VIA DI VERMICINO, NELLE DUE DIREZIONI.

CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE SULLA VIA APPIA, IN DIREZIONE ROMA;

INFINE, PASSIAMO ALLA NETTUNENSE DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PAVONA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

