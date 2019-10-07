Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO TRA LE USCITE TUSCOLANA E CASILINA IN ESTERNA
SULLA A24 ROMA – TERAMO RALLENTAMENTI A TRATTI NEI DUE SENSI TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA CON IL TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OL GIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
PASSIAMO SULLA VIA POLENSE CHE RESTA CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA FOSSO SAN GIULIANO E CORCOLLE CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN VIA DI MASSA SAN GIULIANO IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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