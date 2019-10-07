Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTANTAMENTI TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA CASILINA
DI NUOVO SULLA A24 ROMA – TERAMO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA IN USCITA DALLA CAPITALE
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
CI SPOSTIAMO NEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È AL MOMENTO CONGESTIONATO SULLA VIA TIBURTINA
PASSIAMO SULLA VIA POLENSE CHE RESTA CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA FOSSO SAN GIULIANO E CORCOLLE CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN VIA DI MASSA SAN GIULIANO IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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