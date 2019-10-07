Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTANTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E XII APOSTOLI IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO SULLA VIA POLENSE CHE RESTA CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA FOSSO SAN GIULIANO E CORCOLLE CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN VIA DI MASSA SAN GIULIANO IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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