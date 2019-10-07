Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE VENGONO SEGNALATE CODE TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA PONTINA. PIU AVANTI INVECE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DOVE È NUOVAMENTE UN INCIDENTE CHE GENERA CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
PASSIAMO ALLA PONTINA CON DISAGI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA DUE CASE E TUFEETTO IN DIREZIONE DI APRILIA
SULLA VIA SALARIA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
CONCLUDIAMO CON LA VIA POLENSE CHE RESTA CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA FOSSO SAN GIULIANO E CORCOLLE CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN VIA DI MASSA SAN GIULIANO IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
Servizio fornito da Astral