Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CONTINUANO I DISAGI IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CON CODE TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA PONTINA. PIU AVANTI INVECE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA – FIUMICINO DOVE SEMPRE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED È DI NUOVO UN INCIDENTE LA CAUSA DEL TRAFFICO CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
CONCLUDIAMO CON LA VIA POLENSE CHE RESTA CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA FOSSO SAN GIULIANO E CORCOLLE CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN VIA DI MASSA SAN GIULIANO IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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