Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA NOMENTANA E L’ALLACCIAMENTO CON LA A 24 E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA DI NUOVO PER INCIDENTE.
IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E L’ALLACCIAMENTO CON LA A-24 ANCORA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA COMPLANARE
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA – FIUMICINO UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA PISANA GENERA CODE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 IN USCITA DALLA CAPITALE TRA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA PROVINCIALE VIA DI SANTA CECILIA
DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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