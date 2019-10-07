Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E L’APPIA MENTRE IN INTERNA ANCHE A CAUSA DI UN INCDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA VIA DI TOR CERVARA E SETTECAMINI IN ENTRAMBI I SENSI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO DOVE SEGNALIAMO CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA PROVINCIALE VIA DI SANTA CECILIA
DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
CONCLUDIAMO CON LA NOMENTANA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA SANT’ALESSANDRO ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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