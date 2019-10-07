Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 7 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE NUOVAMENTE FLUIDA LUNGO TUTTO L’ANELLO
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO SULLA QUALE PERMANGONO I DISAGI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAVA DE SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FL2 ROMA SULMONA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE ROMA PRENESTINA NUMEROSE LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI CON I CONVOGLI CHE VIAGGIANO CON 60 MINUTI DI RITARDO
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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